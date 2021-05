HC Botucatu inaugura sala de Ressonância Magnética com aparelho de 1,5 Tesla

Aparelho foi adquirido por um investimento de 3,9 milhões, liberados pela Secretaria de Estado da Saúde

Na última quinta-feira (20), o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) inaugurou a nova sala de Ressonância do Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI). O serviço conta agora com um novo aparelho de ressonância magnética, adquirido por um investimento de 3,9 milhões, liberados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

O novo aparelho possui 1,5 Tesla e gera exames com imagens de altíssima definição, otimizando a assistência de especialidades como neurologia, angiografia, cardiologia, oncologia, ortopedia e pediatria. Ele se soma ao aparelho de 3 Tesla já existente no Parque Tecnológico do HCFMB, e permitirá a redução do tempo de espera dos pacientes que estão na fila pelo exame.

A Diretora do Departamento de Assistência à Saúde, Dr.ª Erika Ortolan, ressaltou a importância do investimento. “Esta nova sala aumenta a capacidade diagnóstica do HCFMB e a qualidade oferecida na prestação dos serviços assistenciais, beneficiando não somente Botucatu, mas os pacientes de toda a região”, disse.

“Tive a oportunidade de presenciar a primeira ressonância magnética no HCFMB e hoje tenho o prazer de acompanhar a renovação do nosso Parque Tecnológico. Com certeza, a gestão atual do HCFMB traz hoje para a região um importante avanço na assistência”, destacou Dr. José Carlos Souza Trindade Filho, Chefe de Gabinete do HC.

O Superintendente do HCFMB Dr. André Balbi valorizou o trabalho de todos os servidores para a consolidação do setor. “Agradeço à equipe CDI pelos anos de trabalho e dedicação. A aquisição de novos aparelhos nos dá a oportunidade de oferecer o que há de melhor e mais moderno aos nossos pacientes. Esse tipo de investimento consolida o HC como uma unidade de vanguarda”, finalizou.

A história de quase 30 anos do setor de Tomografia e Ressonância Magnética do HCFMB foi relembrada por uma homenagem aos serviços prestados ao longo dos anos pelo técnico de enfermagem Anízio Florentino da Silva e pela Coordenadora do CDI, Cássia Maria Lopes Módolo.

O evento seguiu todos os protocolos sanitários contra a Covid-19, com acesso limitado de pessoas, uso obrigatório de máscaras, distanciamento social, disponibilidade de álcool gel e higienização constante dos microfones utilizados.