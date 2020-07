Guarda Municipal vai fiscalizar diariamente quarentena de pessoas infectadas em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu continua fiscalizando as pessoas positiva para covid-19 que estão em quarentena. Após o acompanhamento por telefone da Central Coronavírus e a visita aleatória de fiscais as casas de pessoas com caso confirmado de covid-19, será iniciado um terceiro estágio, através da Guarda Civil Municipal.

Segundo informação publicada nesta quinta-feira, 09, pelo Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, a Cidade foi separada por regiões, para que todo o efetivo da Guarda realize visitas aos pacientes cumprindo quarentena. As visitas serão diárias e em horários alternados.

“Sempre de forma cidadã, verificando a saúde delas, mas também conscientizando para a necessidade de permanecerem em isolamento”, escreveu Pardini.

Caso as equipes constatem descumprimento da quarentena por parte dos pacientes, a GCM vai elaborar um boletim de ocorrência e encaminhará para a Polícia Civil. Nesses casos, eventual crime contra a saúde pública será investigado.

Na última semana fiscais de Prefeitura flagraram diversas pessoas testadas positivas que não estavam cumprindo a quarentena. As pessoas em quarentena assinam um termo de compromisso em não desrespeitar o período assim que são diagnosticadas.

Novamente, quem for flagrado desrespeitando o estabelecido, poderá responder criminalmente. Um inquérito já foi aberto pela Polícia Civil para apurar as primeiras pessoas que foram flagradas desrespeitando o compromisso.