Governo do Estado anuncia repasse orçamentário ao HCFMB

Após tratativas entre o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e a Secretaria de Estado da Saúde (SES), o Governo do Estado de São Paulo oficializou a liberação de cerca de R$ 7 milhões adicionais ao orçamento anual do HCFMB.

A complementação orçamentária será destinada à expansão assistencial, à retomada e adequação dos atendimentos pós pandemia e à reposição de servidores. Com liberação prevista até dezembro de 2021, o recurso permitirá a reabertura gradual do Hospital Estadual Botucatu (HEBo).

Além de otimizar a assistência regional, a retomada das atividades progressivas do HEBo reduzirá filas de espera por atendimentos de média complexidade, como os eletivos e os ambulatoriais.

“Este repasse demonstra todo o nosso compromisso para que o Complexo HC mantenha sua excelência assistencial. A ampliação do atendimento promove não só novas possibilidades ao HCFMB, mas aprimora nossa assistência aos pacientes da região que o HC atende. Agradeço à SES e ao Governo do Estado por reconhecerem o trabalho e a importância do HCFMB neste momento”, afirmou o Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi.