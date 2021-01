Gerências de Enfermagem do HC e Hospital Estadual de Botucatu têm nova gestão

No primeiro dia útil do ano, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e o Hospital Estadual Botucatu (HEBo) anunciaram a nova gestão das Gerências de Enfermagem dos dois hospitais.

Anteriormente sob gestão da enfermeira Andrezza Castro, que segue na instituição, a Gerência de Enfermagem do Hospital Estadual Botucatu foi assumida pela enfermeira Barbara Nery. Já a Gerência de Enfermagem do HCFMB, administrada por Nery até então, ficou sob responsabilidade da enfermeira Darlene Bravim. Ambas agradeceram pela confiança e se colocaram à disposição para dar continuidade ao trabalho nas instituições.

O anúncio da nova gestão foi realizado na manhã desta segunda-feira, 4. “Mudanças sempre são bem vindas e acredito muito no desempenho assistencial dos dois hospitais. Pensando sempre em abrir portas para ampliar a gestão, estou colocando nas duas gerências pessoas que confio e admiro pela competência”, disse o Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi; que aproveitou a oportunidade para agradecer pela contribuição de Andrezza Castro por todos esses anos à frente da Gerência de Enfermagem do HEBo.

A Diretora do HEBo, Dra. Silke Weber, acredita que esta nova gestão é uma forma de renovação para o novo ano que se inicia. “Agradeço pelo apoio e pelo reconhecimento do nosso trabalho. Estou à disposição para trabalhar da melhor forma, não só pelo crescimento do HEBo, mas também pela nossa integração e melhor conduta”, finaliza.