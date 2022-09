FMVZ e Prefeitura realizam ação de saúde pública animal em Rubião

Adisciplina de “Planejamento de Saúde Animal e Medicina Veterinária Preventiva”, oferecida aos alunos do quarto ano de graduação em Medicina Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu, em parceria com a Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) de Botucatu, realizou, nos dias 13 e 14 de setembro, uma ação de saúde pública veterinária no distrito de Rubião Junior. A ação fez parte das atividades da Semana de Planejamento de Saúde Animal e Saúde Pública Veterinária, realizada de 12 a 16 de setembro.

Trabalhando em conjunto, as equipes da FMVZ e da VAS da Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu prestaram os seguintes serviços gratuitos para a população: vacinação contra a raiva para cães e gatos, cadastro para castração de cães e gatos, colheita de sangue de cães para exames de leishmaniose e raiva e microchipagem de cães e gatos. Durante a ação foram divulgadas informações sobre funcionamento do Canil Municipal, prevenção de acidentes com escorpiões, prevenção da dengue, apresentação da linha de rações para pets da FMVZ e informações médico-veterinárias gerais. Ao todo, 265 animais (195 cães e 61 gatos) foram atendidos. Um total de 156 cães fizeram exames para diagnóstico de raiva e leishmaniose.

A equipe da FMVZ foi formada por 48 alunos de graduação e dois residentes da área de Planejamento de Saúde Animal e Saúde Pública, sob a supervisão dos professores Cassiano Victória e José Rafael Modolo, do Departamento de Produção Animal e Medicina Veterinária Preventiva. A equipe da VAS foi constituída por dois médicos-veterinários e 14 agentes de Saúde Ambiental.

“As atividades foram organizadas de maneira que os alunos da FMVZ puderam atuar de maneira prática para a resolução de problemas reais na comunidade em que estão inseridos”, comentou o professor Cassiano Victória. “Este é um diferencial da disciplina que, ao longo de mais de 50 anos, organiza e participa de atividades extensionistas com a participação dos alunos, que têm a oportunidade de colocar em prática os ensinamentos adquiridos em sala de aula, sempre de maneira multiprofissional e em equipe, para que as ações possam refletir no bem-estar dos animais com reflexos diretos na saúde dos seres humanos.”

Durante a ação, também foram colhidos dados para o desenvolvimento de projetos de pesquisa em raiva e leishmaniose, com a participação de orientados de iniciação científica, sendo um deles, bolsista da FAPESP, demonstrando também o envolvimento das atividades de pesquisa.

A ação em Rubião Junior foi realizada na sede do Clube de Campo da Associação dos Funcionários da UNESP (ASU), que gentilmente cedeu suas dependências para as atividades. No dia 16 de setembro, no encerramento da Semana de Planejamento de Saúde Animal e Saúde Pública Veterinária, os alunos e docentes envolvidos na inciativa participaram de uma reunião para a avaliação do trabalho.

A graduanda Alice Madeira Campos Melo colaborou no cadastro dos animais e ficou à disposição para tirar dúvidas sobre temas como microchipagem, vacinação, escorpiões e o funcionamento do Canil Municipal, entre outros temas. “Tivemos contato com tutores com um perfil um pouco diferente do que atendemos no Hospital Veterinário e isso é muito enriquecedor. Recebemos pessoas que não tinham informações sobre como tratar seus animais de uma maneira correta e pudemos fornecer os esclarecimentos necessários. Também pudemos falar sobre escorpiões para as crianças, que tinham muita curiosidade. Tivemos que estudar para poder transmitir essas informações da melhor forma. Assim, acabamos aprendendo muita coisa durante essa semana, inclusive por meio do contato com a equipe da VAS”.

O graduando Bruno Bertacini atuou na recepção ao público, no encaminhamento para o cadastro e colaborou na vacinação, microchipagem dos animais e coleta das amostras de sangue. “Poder interagir com os tutores foi uma experiência muito boa. Por mais que tenhamos uma experiência de atendimento no Hospital Veterinário, trabalhar numa campanha foi diferente. O fluxo de pessoas e animais foi maior. Foi importante perceber que, quando as pessoas estão motivadas, é possível fazer um projeto de extensão muito legal, dando um retorno verdadeiro para a população. O desenvolvimento prático que tivemos foi inegável. Conseguimos notar um avanço de todos os colegas durante a campanha, todos ganhando confiança. Foi uma prévia para sentirmos que, quando estamos atuando, todos nós crescemos e nos desenvolvemos”.

Os residentes da área de Planejamento de Saúde Animal e Saúde Pública também destacaram a importância de participar de uma ação desta natureza. “A Universidade poder levantar dados, apresenta-los e tentar trabalhar de forma estratégica e embasada com algo concreto é muito importante e traz um benefício para todos os envolvidos”, comentou a residente Julia de Abreu Nogueira. “Foi uma experiência muito boa. Unir duas instituições renomadas e que são referências em suas áreas, como a FMVZ e a VAS de Botucatu, retornando para a população um pouco do que a sociedade paga com seus impostos, nos deixa muito felizes. Sou grata pela oportunidade de fazer parte dessa equipe e ajudar a fazer as coisas acontecerem”, complementou a residente Elisabeth Rosa Cruz.

