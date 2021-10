FMB/Unesp fará curso para atendimento de emergências com crianças no sábado, 10

Curso gratuito de Suporte Básico de Vida da FMB acontecerá no estacionamento do Shopping Botucatu

No próximo sábado, dia 10, a Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/UNESP), através do Departamento de Pediatria, realizará mais uma etapa do treinamento de Suporte Básico de Vida (SBV), projeto de extensão que capacita pessoas para atuação em casos emergenciais. O evento acontecerá das 9 às 17 horas, no estacionamento do Shopping Botucatu (Avenida Marginal Duzentos, 1050 – Vila Real).

Sob a coordenação da Prof.ª Drª Joelma Gonçalves Martin, docente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Disciplina de Medicina Intensiva e Emergências Pediátricas, docentes e acadêmicos do 4º e 5º anos do curso de Medicina treinarão os participantes para aplicação adequada de protocolos de suporte à vida como desobstrução de vias aéreas por engasgo e ressuscitação cardiopulmonar (massagem cardíaca).

O público-alvo são cuidadores são pais e cuidadores de crianças, como babás, professores, instrutores, monitores, recreacionistas, entre outros profissionais. Mas qualquer pessoa interessada pode se inscrever para o treinamento.

“É importante que em locais onde tenhamos crianças brincando, estudando ou sendo observadas, que haja pelo menos uma pessoa com habilitação para realização dessas manobras que são simples, mas podem mudar o prognóstico ou a qualidade de vida da criança que venha a sofrer um acidente”, adverte Drª. Joelma.

Entre as emergências mais comuns atendidas pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) estão os casos de engasgo e de parada cardiorrespiratória, que pode acontecer por diversas fatalidades como quedas de altura elevada, afogamentos em piscinas ou em baldes, acidentes automobilísticos e até mesmo grandes queimaduras.

“Em qualquer uma dessas situações a criança pode sofrer uma parada cardíaca e as manobras auxiliam na tentativa de reverter essa situação tão drástica”, completa a médica.

O evento será realizado obedecendo todas as regras de segurança sanitária para prevenção a COVID-19. A duração será de 25 minutos com possibilidade de atender até sete pessoas simultamente. A cada rodada será feita a higienização de todos os materiais utilizados no treinamento. Os interessados devem fazer a inscrição de forma antecipada acessando o endereço https://www.inscricoes.fmb.unesp.br/principal.asp

Por assessoria FMB/Unesp