FMB|Unesp envolve alunos e professores em ações extensionistas sobre o coronavírus

Tendo em vista as mudanças no cenário global, com a declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo Coronavírus (COVID-19), a FMB|Unesp está na dianteira da prestação de serviços unindo esforços em ações extensionistas que visam fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) e esclarecer à população sobre os diferentes aspectos da doença.

Por essa razão, docentes, discentes e servidores técnico-administrativos organizaram ações de Extensão para combate a COVID-19, iniciativa que agirá em três frentes de trabalho:

Atividade de extensão na atenção primária à saúde (23 participantes)

Os alunos participarão nas atividades de assistência à pacientes das unidades básicas de saúde do município de Botucatu.

Professores responsáveis: Cristiane Murta Nascimento (Medicina) e Rodrigo Jensen (Enfermagem)

Atividades de extensão no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) do Hospital das Clínicas da FMB (6 inscritos).

Os alunos participarão da campanha de vacinação contra a influenza 2020 nas atividades de preparo, aplicação, registro, orientação e conservação de vacinas.

Professora responsável: Marli Teresinha Cassamassimo Duarte (Enfermagem)

Atividade de extensão comunicação em saúde que será desenvolvida à distância (12 inscritos).

Os alunos atuarão esclarecendo dúvidas da comunidade e combatendo a disseminação de inverdades e boatos, visando a prevenção de riscos e a promoção da saúde. Para tanto, utilizarão como canal prioritário de comunicação com a população as rádios locais e outros canais de comunicação de massa.

Professores responsáveis: Lenice do Rosário de Souza, João Marcos Bernardes e Walter Vitti Junior (medicina)

As atividades terão início a partir do dia 1º de abril e contam com os seguintes parceiros: Rádio Alpha, Rádio F-8, Rádio Clube FM, Rádio Criativa FM e Rádio Municipalista.