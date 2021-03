Fisioterapeutas recebem hoje imunização contra a covid-19 em Botucatu  

A Secretaria Municipal de Saúde segue nesta semana com a vacinação de profissionais da saúde que ainda não tomaram a primeira dose contra a covid-19.

Nesta quinta-feira, 25, quem será vacinado é o grupo dos fisioterapeutas. Os interessados deverão apresentar RG, CPF, carteira de conselho de classe, comprovante de endereço ou comprovante de local de trabalho (crachá/carteira de trabalho/holerite).

A vacinação ocorre no Espaço Saúde (ao lado do SAMU, na Avenida Santana) das 08 às 17 horas. A Secretaria Municipal de Saúde solicita também que esses profissionais realizem o pré-cadastro da vacinação no portal Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br), do Governo do Estado, para agilizar a aplicação.

Nos últimos dias foram imunizados dentistas e auxiliares de saúde bucal, médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Na quarta-feira, 24, receberam a imunização os farmacêuticos, técnicos e atendentes de farmácia serem imunizados.