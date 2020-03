Fatec terá aulas suspensas a partir de segunda-feira, 16

O Centro Paula Souza (CPS) informa que as aulas presenciais em todas as Fatecs serão suspensas a partir de segunda-feira (16). A decisão segue as diretrizes da Secretaria Estadual de Saúde e demais autoridades sanitárias, conforme anunciado em coletiva de imprensa pelo Governador João Doria na noite desta sexta-feira (13).

A mesma medida será adotada nas Etecs a partir do dia 23/03. Ao longo da próxima semana, as unidades serão orientadas sobre os próximos procedimentos.

A Administração Central e os setores administrativos das Etecs e Fatecs, a princípio, devem manter suas atividades normalmente.

“Reuniremos integrantes da Cetec, Cesu, Supervisão e Gestão Pedagógica na segunda-feira (16) para estudarmos as ações pedagógicas que poderão ser aplicadas no período em que as aulas presenciais estiverem suspensas. As medidas serão divulgadas ao longo da semana”, diz comunicado.

Todo caso comprovado deverá ser imediatamente comunicado aos supervisores educacionais (Etec) ou gestores regionais (Fatec) para que seja analisada a necessidade de adoção de medidas complementares. Dúvidas poderão ser esclarecidas junto ao Comitê de Prevenção e Orientação para acompanhamento e monitoramento do coronavírus (Covid-19) pelo e-mail combatecoronavirus@cps.sp.gov.br.