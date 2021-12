Famesp contrata enfermeiros e médicos do trabalho para Unesp

Inscrições terminam nesta quinta-feira, 30/12. Processos seletivos têm prazos determinados e visam enfrentamento à Covid-19 em unidades da Unesp. Há oportunidades para os campi de Assis, Dracena, Presidente Prudente, São João da Boa Vista e São Paulo

Termina nesta quinta-feira, 30/12, o período de inscrições para contratação de profissionais de saúde por tempo determinado para as funções de enfermeiro e médico do trabalho nos processos seletivos abertos pela Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp). A taxa de adesão é R$100,00. Os dois editais de processos seletivos estão disponíveis para consulta no site da Fundação: www.famesp.org.br (aba Reitoria Unesp Covid-19). Esses profissionais vão prestar assistência à comunidade universitária em seus campi durante o enfrentamento à Covid-19, conforme convênio firmado entre a Reitoria da Unesp e a Famesp.

Há uma vaga para médico do trabalho para atuação no câmpus de Assis e uma vaga para o câmpus de Presidente Prudente, ambas com jornada de 20 horas de trabalho semanais e salário de R$ 4.461,07 (quatro mil quatrocentos e sessenta e um reais). Para enfermeiro do trabalho a jornada será de 40 horas semanais, com uma vaga para Dracena, São João da Boa Vista e uma para o câmpus de São Paulo com vencimento de R$ 3.435,88 (três mil quatrocentos e trinta e cinco reais).

As provas escritas para ambos os cargos serão realizadas no dia 09 de janeiro de 2022, às 9h30, no Campus Universitário da UNESP no distrito de Rubião Jr., na cidade de Botucatu, na Av. Prof. Montenegro – Distrito de Rubião Júnior. (Comparecer à Central de Salas de Aula da FMB, ao lado da diretoria da Faculdade). Em função da pandemia de Covid-19 e em atendimento aos protocolos determinados por autoridades sanitárias, na realização da prova serão adotadas medidas de prevenção como uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura, aplicação de álcool em gel, bebedouros desligados e distanciamento social.

Os editais ressaltam que os admitidos serão contratados pela Famesp, fundação de direito privado e qualificada como Organização Social de Saúde, e serão submetidos às regras que regem o direito do trabalho, não integrando o quadro de servidores da Administração Pública. Assim, os contratos de trabalho poderão ser rescindidos nos termos do Regimento Interno da Famesp e a admissão pelo presente processo seletivo não gera, por si só, estabilidade e/ou garantia de emprego.

Todos os detalhes estão no site https://www.famesp.org.br/processos-seletivos.php?id_emp=19&id_pag=1

(Assessoria de Comunicação e Imprensa da Famesp)

