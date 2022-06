Estudos da Oncologia do Hospital Estadual de Botucatu são premiados em Congresso

Dois trabalhos científicos desenvolvidos pela Oncologia do Hospital Estadual Botucatu (HEBo) foram premiados no Meeting the Minds, importante Congresso Científico, envolvendo enfermeiros e farmacêuticos, realizado nos dias 17 e 18 de maio de forma remota.

O trabalho “Incidência e Caracterização de Reações Imediatas à Infusão de Antineoplásicos: Estudo Retrospectivo” recebeu o prêmio Kohler, Jerne & Milstein ( Nobel 1984).

O projeto foi realizado entre os meses de janeiro de 2018 e dezembro de 2020 e teve a finalidade de traçar o perfil dos pacientes que apresentaram reações infusionais imediatas à Infusão, bem como determinar a incidência, os antineoplásicos envolvidos, descrever os sinais e sintomas apresentados e classificar a gravidade das reações, de acordo com o Common Terminology Criteria for Adverse Eventos (CTCAE).

Por sua vez, a pesquisa “Fotobiomodulação transcutânea para efeitos colaterais hematopoiéticos dos antineoplásicos: ensaio clínico randomizado” recebeu o prêmio Profissionais do Futuro (menção honrosa) durante o Congresso.

Por meio desse estudo, foi possível diminuir o tempo dos efeitos colaterais da quimioterapia, permitindo ao paciente conseguir realizar o tratamento proposto contra o câncer.

“Esse evento é considerado de alto valor científico na enfermagem oncológica. Receber esses prêmios é a demonstração de que a enfermagem do ambulatório de oncologia desempenha assistência pautada na prática baseada em evidências científicas, garantindo a segurança de todo o tratamento realizado”, pontua Karina Freitas, supervisora técnica do Ambulatório de Oncologia do HEBo.

Assinam os trabalhos premiados: Karina Freitas, Talita Lima, Alessandra Passarelli, Natália Godinho, Luciana Tassini, Karen Batista, Eliana Minicucci, Rosane Lizarelli e Silvia Bocchi.

