Estudantes da Unesp de Botucatu serão vacinados nesta semana

Estudantes dos cursos de graduação das quatro unidades do campus da Unesp em Botucatu estão sendo convocados para receberem a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A ação acontecerá entre os dias 11 e 13 de agosto, na Central de Aulas da Faculdade de Medicina (FMB). A comunidade estudantil já havia sido vacinada com a primeira dose no mês de maio.

A imunização dos estudantes faz parte do projeto que estuda a efetividade da vacina Oxford-AstraZeneca) produzida no Brasil pela Fiocruz. A pesquisa, inédita no mundo, tem como público-alvo a população do município na faixa etária entre 18 e 60 anos e observará o impacto do imunizante sobre desfechos como doenças sintomáticas, internações (inclusive em UTI) e mortes.

A iniciativa é fruto da parceria entre o Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, Prefeitura de Botucatu, Universidade de Oxford, Laboratório AstraZeneca e Fundação Gates.

No dia 11 de agosto (quarta-feira) serão vacinados os alunos da FMB, das 7 às 8h30 e do Instituto de Biociências (IB), das 9 às 13 horas. No dia 12 de agosto (quinta-feira) será a vez dos estudantes da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), que serão atendidos das 7 às 13 horas. E no dia 13 de agosto (sexta-feira) serão imunizados os alunos da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA), das 7 às 13 horas.

Ao chegar no local de vacinação, o aluno será recepcionado por servidores da unidade em que estuda. Passará pela primeira triagem, apresentando um questionário-padrão respondido e assinado, em que atesta estar em condições de receber a vacina. Em seguida, seguirá para a segunda triagem com servidores do CRIE (Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), para inserção de seus dados no sistema Vacina Já. Na sequência será encaminhado para a sala de vacina.

A ação contará com apoio do Departamento de Enfermagem da FMB, da Seção Técnica de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (STAEPE) e da Diretoria Técnica de Serviços da FMB.

Fonte: Assessoria de Comunicação e Imprensa da FMB