Estado manda apenas 600 doses para vacinar idosos entre 77 a 79 anos em Botucatu

A vacinação entre idosos de 77 a 79 anos começou nesta quarta-feira, doa 03, em todo território paulista. Só que o primeiro dia foi marcado por falta de doses em muitas cidades.

Em Botucatu, por exemplo, apenas 600 doses foram enviadas pelo estado para esse público alvo. Ou seja, insuficiente para todos dessa faixa etária.

Espalhadas em Unidades de Saúde, as doses acabaram ainda durante a manhã de ontem, fazendo com que muitos idosos voltassem para suas casas sem a aplicação. As informações foram dadas pelo Secretário municipal de Saúde, André Spadaro, durante o boletim Coronavírus.

“Essa situação pode ser verificada em Botucatu e em todo estado. Pedimos sinceras desculpas aos idosos que não puderam ser vacinados. Por outro lado, recebemos a informação que vamos receber um novo lote de vacinas para idosos entre 77 e 79 anos de idade nesta sexta-feira para atender a demanda de mais 49% desse grupo, sendo um total de mais 800 doses.

Novas ações devem ser divulgadas. Nesta quinta-feira, segundo a Prefeitura de Botucatu, começa a aplicação da segunda dose da coronavac em idosos com 90 anos ou mais. Esse será o único público atendido nas unidade de saúde hoje.