Estado de SP registra queda de 22% de novos óbitos por covid-19

Estado tem hoje 2,8 milhões de casos e 92,5 mil óbitos

O Estado de São Paulo registrou neste sábado (24) uma queda de 21,8% de novos óbitos por covid-19 com relação a semana anterior. Os dados fechados da semana epidemiológica 16, mostram também redução de 15,7% no número de novos casos e de 6,8% de novas internações.

Hoje (24) são 2.827.833 casos e 92.548 óbitos desde o início da pandemia. Nas últimas 24h foram registrados 16.271 casos e 875 mortes. Entre os casos, 2.462.293, tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 288.023 foram internados e receberam alta hospitalar.

São no estado 22.739 pacientes internados, sendo 10.678 em unidades de terapia intensiva e 12.004 em enfermarias. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 79% e na Grande São Paulo é de 78,2%.

Está vigente a Fase de Transição do Plano São Paulo, adotada diante da reversão da tendência de crescimento das internações. No entanto é fundamental que, mesmo com a redução dos índices, a população mantenha as medidas de distanciamento, uso de máscaras e higiene das mãos.