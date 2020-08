Estado de São Paulo registra queda da Covid

Taxa de ocupação de UTI chega a 55,6% e total de mortes cai 9%, mostram números apresentados pelo governo

A ocupação de leitos de UTI no Estado de São Paulo chegou a 55,6% nesta segunda-feira (24). Na capital, essa taxa é ainda menor, de 53,7%. Os dados foram apresentados durante a primeira entrevista coletiva com a presença do governador João Doria (PSDB) após sua recuperação da Covid-19, no Palácio dos Bandeirantes.

A diminuição na taxa de ocupação de leitos foi acompanhada também por uma queda no número de óbitos na última semana em comparação à semana anterior, pela segunda vez consecutiva, afirmou o governador. Na semana passada, essa queda tinha sido de 1%.

“Na última semana, o Estado teve uma queda de 9% de óbitos na comparação com a semana anterior. Foram 152 mortes a menos, passando de 1.764 no período de 9 a 15 de agosto para 1.612, na semana de 16 a 22 de agosto.”

Essa diminuição foi registrada em todas as regiões do Estado no mesmo período, de acordo com Doria. Na cidade de São Paulo, o número de óbitos diminuiu em 19%, enquanto em toda a região da Grande São Paulo reduziu 12%.

TESTES

A atualização dos dados do coronavírus no estado aponta que foram confirmados 2.351 novos casos nas últimas 24 horas e 38 novos óbitos. Do total de novos casos, 62% (1.458) foi diagnosticado com RT-PCR, 36% (846) com teste rápido e 2% (47) com outros métodos diagnósticos.

Segundo o secretário estadual de saúde, Jean Gorinchteyn, a taxa de isolamento social na cidade de São Paulo no final de semana foi de 47%, enquanto em todo o estado foi de 43%.

A média móvel de óbitos dos últimos sete dias apontou 230 óbitos, abaixo do indicado na semana anterior, de 252. Em relação aos novos casos, houve uma redução também de 3.145 para 1.568 nos últimos sete dias.

No município de São Paulo, a redução no número de novas internações foi significativa e é vista como uma boa notícia pelo comitê de contingenciamento do coronavírus, que aponta para uma queda acentuada e saída do platô no município dos pedidos de internação hospitalar de 548 para 498 nos últimos sete dias.

Fonte: JCNET