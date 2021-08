Equipe do SAMU de Botucatu realiza doação de sangue ao Hemoncentro

Na manhã da última sexta-feira, 6, devido ao baixo estoque no Hemocentro de Botucatu e pela chegada da segunda dose da vacinação em massa, contra a COVID-19 na cidade – o que ocorrerá neste domingo, 9 – a equipe do SAMU, administrado pela O.S.S Pirangi, se mobilizou para realizar doações de sangue.

A recomendação é que, após a aplicação da vacina contra a Covid-19, sejam aguardados 7 dias até que seja realizada uma doação de sangue. Por isso, como os profissionais do SAMU já estavam vacinados, e a população de Botucatu está prestes a tomar a segunda dose do imunizante, decidiram organizar a doação e assim contribuir com o Hemocentro.

Priscila Masqueto, coordenadora do SAMU de Botucatu, afirma que esse movimento conta muito com a generosidade da equipe: “A equipe enxergou o problema e se colocou à disposição, o que acho muito bacana”, finalizou.