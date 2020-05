Embraer e Unesp firmam convênio para processamento de 40 mil testes de diagnóstico da COVID-19

A Embraer e UNESP firmaram parceria para viabilizar o processamento de 40 mil testes de diagnóstico da COVID-19 nas regiões de São José dos Campos, Araraquara (Gavião Peixoto) e Botucatu, no interior de São Paulo, como forma de apoio às comunidades onde a Embraer está presente.

O objetivo da iniciativa voluntária é unir esforços para ajudar a acelerar o diagnóstico de pacientes com sintomas compatíveis com a doença, nesse momento de crise de saúde pública.

Conforme o protocolo das autoridades de saúde, o material coletado será enviado para as unidades da UNESP dedicadas ao processamento da metodologia RT-PCR, exame considerado padrão-ouro para o diagnóstico do novo coronavírus. A expectativa é que o resultado saia em até 16 horas após o recebimento das amostras pelo laboratório.

Pelos termos do convênio firmado por meio da Fundação para o Desenvolvimento da UNESP (FUNDUNESP), a Embraer realizará uma doação financeira (no valor de R$ 4 milhões) para execução dos exames, coleta de amostras, transporte e diagnóstico.

Será disponibilizada gratuitamente aos municípios uma cota de processamento dos testes, sendo 20 mil para São José dos Campos, 15 mil para Araraquara e cinco mil para Botucatu. Uma reserva técnica de até 20% das análises será dedicada, se necessário, aos colaboradores da empresa que apresentarem eventualmente um quadro clínico indicado para o teste, conforme o protocolo.

A Embraer vem realizando uma série de iniciativas voluntárias de combate à pandemia e aos efeitos da COVID-19, em especial por meio de parcerias com entidades do setor de saúde e empresas do meio hospitalar.