Em mais uma atualização, Botucatu chega a 131 óbitos por covid, diz boletim

A Prefeitura de Botucatu atualizou na noite deste domingo, dia 21, suas principais informações referentes à COVID-19 em mais uma edição do Boletim Coronavírus.

O Secretário de Saúde, André Spadaro, divulgou mais um óbitos no município, sendo:

-homem de 53 anos

Desta forma Botucatu tem, segundo registros da Prefeitura, 131 óbitos. São 74mortes somente em 2021 entre pacientes do HC e rede particular. Esse número nos primeiros três meses do ano supera o total de óbitos em todo o ano de 2020.

São 9302 casos desde o início da pandemia, com 8601 recuperados. Neste momento 503 moradores de Botucatu estão em quarentena e 80 pessoas do munícipio internadas, já com resultado positivo para Covid-19.

A taxa de ocupação de leitos UTI continua extremamente alta. No HC são 97% e na Unimed 60%, como explica o boletim abaixo.