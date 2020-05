Em Botucatu 35 pessoas já receberam alta hospitalar de Covid-19

Botucatu atingiu na quinta-feira, 29, uma marca importante durante a pandemia do novo coronavírus. Agora, só de botucatuenses, são 35 pessoas com alta hospitalar após cura da covid-19.

O número engloba pacientes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e Hospital Unimed. São 20 pessoas que tiveram alta do Hospital da cooperativa médica e 15 pacientes da cidade que já saíram do HCFMB.

Lembrando que o HCFMB atende pacientes de cidades da região e outras partes do estado e nesse cenário, 23 pessoas já receberam alta. Nesta sexta-feira, por exemplo, uma moradora de Itatinga recebeu alta após ficar 5 dias internada.

Lembrando que Botucatu possui 258 casos confirmados de coronavírus. Muitos desses casos que testaram positivo estão em isolamento domiciliar.

Neste número total estão incluídas também pessoas que já foram curadas, cidadãos que apresentaram anticorpos para a doença, ou seja, que já tiveram em algum momento contato com o vírus, além dos 7 óbitos registrados desde o início da pandemia.