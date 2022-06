Em apenas um dia, ação do Hemocentro no Shopping Park Botucatu coleta mais de 130 bolsas de sangue

Um dia repleto de solidariedade e de esperança. Este foi o significado da ação realizada no último sábado, 25, pelo Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), em parceria com o Shopping Park Botucatu.

Realizada na entrada principal do empreendimento, a coleta externa recebeu 176 doadores e 131 bolsas de sangue foram coletadas, contribuindo para a manutenção dos estoques do Hemocentro e para a salvação de muitas vidas. Além dos colaboradores do Hemocentro, a ação contou com o apoio dos alunos da XXXIII Turma do curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB | Unesp) e dos atiradores do Tiro de Guerra 02-048 de Botucatu.

Quem ofereceu carona para a solidariedade sob duas rodas neste sábado foi o regional Botucatu dos clubes Insanos e Lokas Moto Clube (MC), que abrangem também as cidades de Anhembi, Guareí, Itatinga, Manduri, Piraju e Tatuí. Segundo o diretor da Regional do grupo, Paulo Marcelo Sanches Garcia (Don Vavá), esta ação social é realizada anualmente por todas as regionais dos clubes, em proporção mundial. “No ano passado, conseguimos coletar 20 mil litros de sangue e a meta, para 2022, é aumentar este número. A repercussão para a concentração deste sábado foi excelente, muita gente se interessou em apoiar esta causa. Agradeço a todos da nossa Regional e aos nossos parceiros pelo empenho em ajudar quem mais precisa”.

Dr. Cláudio Miranda, Diretor do Departamento de Apoio à Assistência do HCFMB, destaca que a campanha superou todas as expectativas. “Superamos a meta imaginada de 150 doadores triados, o que é mais que o dobro de um sábado que fazemos no Hemocentro. Agradecemos à população e à sociedade civil organizada que aderiram, mais uma vez, de forma intensa a esta ação, aos funcionários, servidores e voluntários do Hemocentro que foram brilhantes e ao Shopping pela nobre iniciativa”, encerrou.

