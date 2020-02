Em abril, coleta de exames será feita no Ambulatório de Especialidades do HC

A partir do dia 15 de abril, a coleta de exames laboratoriais, atualmente realizada no Hospital do Bairro (antigo Hospital Sorocabana), passará a ser realizada no Ambulatório de Especialidades do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

A medida visa aprimorar a assistência e beneficiar o paciente, que fará a coleta de exames em um espaço novo, amplo e devidamente preparado para recebê-lo: o Ambulatório de Especialidades já foi projeto com sala de coleta. Além disso, a logística será otimizada, já que o Laboratório de Análises Clínicas do HCFMB fica no mesmo Campus, e poderá receber os pedidos com mais rapidez e segurança.

“Melhorar o atendimento aos nossos pacientes é o foco principal do HCFMB, e esta medida é pensada principalmente no rigor técnico que um exame exige, garantindo a segurança do paciente e resultados exatos” explica a Diretora de Assistência do HC, Dra. Erika Ortolan.

O Laboratório de Análises Clínicas do HCFMB realiza cerca de 200 mil exames/mês e é dividido entrelaboratórios de emergência, bioquímica e citologia, que funcionam 24 horas, e os que realizam exames de rotina: endocrinologia, microbiologia, sorologia, soropatologia, hemoglobina glicada, tuberculose e parasitologia.