Durante o lockdown, Hemocentro do HCFMB atenderá somente doadores previamente agendados

Doador precisa comprovar deslocamento para o Hemocentro com a mensagem de agendamento da doação

Por conta do decreto municipal que institui o período de lockdown também no próximo final de semana em Botucatu, o Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) informa que no sábado, 27 de março, o serviço de doação de sangue atenderá exclusivamente grupos de doadores já agendados anteriormente, para manter o estoque mínimo seguro.

O doador precisa comprovar o seu deslocamento para o Hemocentro portando a mensagem de agendamento da doação, enviada via SMS. Na volta, o Hemocentro emite ao doador uma declaração de comparecimento.

Durante a semana, o Hemocentro continua funcionando em seu horário habitual, das 8h ás 16h30. Para aumentar a segurança do doador e evitar aglomerações, o Hemocentro prioriza o agendamento prévio das doações pelo telefone (14) 3811-6041 (ramal 225) e pelo WhatsApp (14) 99624-7055 / (14) 99631-5650.