Dose adicional de vacina contra a Covid-19 para adolescentes já está disponível nas unidades de saúde

De acordo com recomendação do Ministério da Saúde, vacina está disponível para adolescentes a partir dos 12 anos.

Adolescentes a partir de 12 anos já podem procurar as unidades de saúde de Botucatu para se vacinar com a dose de reforço contra a Covid-19.

Para se vacinar, o adolescente deve ter recebido a segunda dose da vacina há mais de 4 meses, além de apresentar documento de identificação com foto e o cartão de vacina da Covid-19. Caso tenha testado positivo para Covid-19, deve aguardar 30 dias para se vacinar.

A vacina estará disponível em todas as unidades de saúde de segunda a sexta-feira das 8 às 16h30 horas e na Sala de Vacina Noturna, que funciona no Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores de segunda a sexta-feira das 18 às 21h30.

Dose adicional para imunossuprimidos

A Secretaria de Saúde também irá realizar a vacinação da terceira dose extra para idosos acima de 60 anos com alto nível de imunossupressão. Podem receber a vacina, de acordo com Documento Técnico do Estado de São Paulo, pessoas com as seguintes condições:

– Imunodeficiência primária grave

– Quimioterapia para câncer

– Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras

– Pessoas vivendo com HIV/Aids

– Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias.

– Uso de drogas modificadoras da resposta imune – Metotrexato; Leflunomida; Micofenolato de mofetila; Azatiprina; Ciclofosfamida; Ciclosporina; Tacrolimus; 6-mercaptopurina; Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe,

ustekinumabe); Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe);

-Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias

– Pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise)

– Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas

Outras vacinas

A população pode aproveitar que as Unidades de Saúde estarão abertas para atualizar a caderneta de vacinação. Estarão disponíveis vacinas contra a Covid-19 para pessoas acima de 50 anos que ainda não tomaram a quarta dose, crianças de 5 a 17 anos que não tomaram a primeira ou segunda dose.

Também estarão disponíveis as vacinas contra Influenza e Sarampo.

A vacina contra a gripe está disponível para idosos 60 anos ou mais; profissionais da saúde; crianças de 6 meses a menores de 5 anos; gestantes e puérperas; além da população em geral.

Já a vacina contra o sarampo (tríplice viral) está disponível para profissionais da saúde; crianças de 6 meses a menor 5 anos (campanha de seguimento contra o sarampo).

Serviço:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07 – Vila dos Lavradores. Telefone 3811-1100

