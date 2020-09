Dois transplantes são realizados no HC de Botucatu após múltipla capitação de órgãos

Ação ocorreu nesta terça-feira em Botucatu

No Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), o Setembro Verde, mês de conscientização da importância da doação de órgãos, foi encerrado com chave de ouro. Na tarde de ontem, 29, a Organização de Procura de Órgãos (OPO) do Hospital viabilizou uma captação de múltiplos órgãos no Hospital de Base de Bauru (HBB).

Coração, fígado, rins e córneas de um mesmo doador foram captados pela OPO. Com o apoio do Helicóptero Águia da Polícia Militar, médicos do Serviço de Transplante Cardíaco pousaram no HCFMB com o coração por volta das 12h, dirigindo-se imediatamente ao Centro Cirúrgico. O paciente, que recebeu um novo órgão no dia em que foi comemorado o Dia Mundial do Coração, está estável, sob cuidados. Este foi o vigésimo transplante realizado pela equipe.

O Programa de Transplante Renal do HCFMB, maior centro transplantador do interior do Estado, também realizou um transplante de rim, captado do mesmo doador. O paciente também está estável e sob cuidados. Os outros órgãos foram destinados conforme a lista nacional de transplantes.

A Campanha Setembro Verde é realizada nacionalmente todos os anos. A iniciativa é promovida em alusão ao Dia Nacional de Doação de Órgãos, lembrado em 27 de setembro. O objetivo é informar e esclarecer a população para a tomada de decisão em se tornar doadora de órgãos e tecidos.

A vida merece continuar. Para ser um doador, avise seus familiares e sua família sobre o seu desejo.

Doe órgãos, salve vidas.