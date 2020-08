Dois idosos em instituição de longa permanência privada de Botucatu são diagnosticados com covid

Mais duas pessoas idosas que estão em instituição de longa permanência em Botucatu foram diagnosticadas com o novo coronavírus. A informação foi dada na noite desta quarta-feira, 19, durante boletim coronavírus com o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

De acordo com o Secretários, os dois idosos, de uma Clínica particular, já foram isolados e transferidos para um outro imóvel de propriedade da mesma instituição.

Os pacientes passam bem e estão com sintomas leves e estáveis. Outros oito idosos foram testados e resultaram negativos para covid-19.

O fato preocupa, pois no mês de junho um surto em casas de repouso em Botucatu contaminou diversos assistidos. Na oportunidade 6 idosos com comorbidades não resistiram e faleceram.

No quadro geral Botucatu apresenta desde o início da pandemia 1627 casos, com 1391 recuperados. Foram 28 óbitos no total.

Veja o boletim