Doação de carro ajudará na construção do Centro Oncológico do HCFMB

Na tarde desta segunda-feira, 10, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) recebeu a doação de um carro 0 Km do Grupo Proeste.

A Campanha “Essa luta é de todos”, criada no final do ano passado pela Concessionária, teve como principal objetivo a venda de camisetas que conscientizavam e chamavam a atenção para o combate aos vários tipos de câncer, como o de próstata, mama e infantil.

O projeto, que arrecadou cerca de R$ 320 mil reais, destinou parte deste valor para a compra de um Renault Kwid 0 Km, doado ao HCFMB, e ajudou ainda outras instituições. O valor do automóvel será utilizado na Construção do Centro Oncológico do HCFMB.

Os representantes do Grupo Proeste Leandro Tadeu, Edna Bernardi e Patrícia Zago iniciaram o evento falando da importância da união de forças para fazer o bem. Para Augusto Albano, Presidente da Comissão da Captação de Recursos Externos do HCFMB, o momento é histórico. “Este carro com certeza renderá bons frutos e dá início ao nosso sonho, que é o Centro Oncológico. Agradeço muito ao Grupo Proeste pela parceria e à nossa equipe, que não mede esforços para buscar o melhor para o HC”, disse.

José Antonio Foganholi, o Pardal, fundador da Proeste, entregou a chave do carro ao Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi. “Temos a missão de sempre ajudar estas entidades de extrema importância para as pessoas que realmente mais precisam. Valorizamos muito o trabalho do HCFMB ,e que vocês consigam dar o pontapé inicial nesta obra que vocês tantos sonham”, disse Pardal.

“Felizmente encontramos um grupo tão solidário como vocês, dispostos a ajudar um HC que é de todos nós. Um Hospital vivo, que cresce a cada dia, que tem suas dificuldades, mas que trata seus pacientes com muito preparo, dedicação e amor. Muito obrigado”, finalizou Balbi.

O cerimonial também contou com a presença da Diretora de Assistência, Dra. Érika Ortolan e dos membros da Comissão de Captação de Recursos Externos Lelo Pagani, Silvio Thomaz e Júlio Rocha.

Projeto do Centro Oncológico do HCFMB

A proposta visa ampliar as instalações e recursos, possibilitando assistência de qualidade a pacientes oncológicos. Sendo assim, uma equipe multiprofissional do HCFMB: Superintendência, médicos oncologistas e hematologistas, enfermeiros, psicólogos, engenheiro e arquiteto, uniram-se para viabilizar a construção de um Centro de Oncologia completo, em um prédio exclusivo, que atenda a todas essas necessidades.

O projeto arquitetônico se divide em 4 partes funcionais, sendo: atendimento ambulatorial, oncologia para adultos, oncologia pediátrica, setor administrativo, além de um estacionamento térreo. A área a ser construída é de 1600m² e contemplará:

Atendimento ambulatorial

Oncologia adulto / pediátrica

Infusão: 70 poltronas

Enfermaria: 20 leitos

Assista ao vídeo e conheça o projeto! https://youtu.be/A_Qjj36h2bE

