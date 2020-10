Diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil – confira informações que salvam vidas

Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) apontam que 8.460 novos casos de câncer em crianças e adolescentes serão descobertos no Brasil anualmente, entre 2020 e 2022. Esses números colocam a doença como a segunda causa de mortalidade infantil no Brasil, atrás apenas das mortes por causas externas.

A médica oncologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) Dr.ª Manuella Pacifico de Freitas Segredo afirma que é preciso estar atento aos sinais e sintomas mais freqüentes do câncer infantil para o aumento da taxa de cura. “Na infância, os fatores ambientais desempenham um papel muito pequeno. Dessa forma, não existem medidas efetivas de prevenção primária para impedir o desenvolvimento do câncer pediátrico. Como não podemos agir neste ponto, a prevenção secundária, ou seja, o diagnóstico precoce torna-se essencial”.

Segundo a especialista, a sobrevida/cura do câncer pediátrico está fortemente relacionada à organização do sistema de saúde, o que inclui a capacitação dos médicos da rede básica a respeito da doença e de seu diagnóstico precoce. “Houve uma melhora no acesso dos pacientes aos centros especializados, além do início precoce do tratamento. Pediatras e médicos de atendimento primário, sensibilizados e atentos aos principais sinais de alerta, podem diagnosticar e referenciar mais rapidamente as crianças com câncer, aumentando as chances de cura e uma melhor qualidade de vida”.

Você pode contribuir com o diagnóstico precoce do câncer infantil!

Em 2020, o McDia Feliz será realizado no dia 21 de novembro. Geralmente promovida em agosto, a campanha, coordenada nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald, foi adiada por conta da pandemia da Covid-19. Em Botucatu, a campanha é coordenada pela Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) em parceria com o HCFMB.

Nesse dia, todo o valor arrecadado com a venda do sanduíche Big Mac (descontados os impostos) será revertido para capacitar médicos da rede básica nas 30 cidades que compõem as regiões do Pólo Cuesta e do Vale do Jurumirim. Os restaurantes do McDonald’s em Botucatu ficam na Av. Vital Brasil e no Shopping Botucatu e estarão o dia todo vendendo os sanduíches, cumprindo todas as medidas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus.

“O período que estamos vivenciando é muito difícil, mas isso nos torna mais fortes em fazer o bem. Nosso projeto é fenomenal, iremos utilizar os recursos obtidos para capacitar os profissionais da nossa região e, para isso, precisamos muito da contribuição da população”, afirma Guto Albano, coordenador da campanha em Botucatu.

Os tíquetes custam R$ 17,00 e já podem ser adquiridos antecipadamente com os voluntários. Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas pelos telefones (14) 3811-6069 ou (14) 99136-5696.