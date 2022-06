Descubra como o termogênico ajuda na sua saúde e como usá-lo com segurança

Entenda como funcionam os termogênicos, como o suplemento ajuda na sua saúde, qual é o melhor termogênico e sua ação no organismo!

Hoje em dia, existem muitos suplementos para nos ajudar a cuidar melhor da saúde, a emagrecer ou manter o peso, e muitos outros objetivos que envolvem o autocuidado. Um desses suplementos é o termogênico, ideal para queima de gordura e para aumentar o funcionamento do seu metabolismo. Contudo, nem sempre é fácil saber qual é o melhor termogênico e como ele ajuda na sua saúde, não é mesmo?

Pensando nisso, separamos as principais informações sobre esse suplemento, e como usá-lo com segurança para usufruir dos seus benefícios, confira:

Como o termogênico ajuda na saúde?

Muito se fala na ação dos termogênicos no nosso organismo. Mas, você sabia que quando usado da forma correta, aliado a uma alimentação balanceada e atividade física, os termogênicos ajudam e muito na nossa saúde, principalmente para quem é fisicamente ativo.

Quando precisamos de energia extra e que o metabolismo trabalhe mais rápido para perder peso, temos diversas substâncias a recorrer, como a cafeína, capsaicina – que traz o sabor picante a pimenta e outros. Contudo, é mais fácil potencializar o efeito de todas elas consumindo em apenas uma cápsula, não é mesmo? É assim que funciona o termogênico!

Esse suplemento ajuda na saúde de diversas formas, como por exemplo:

Facilita a queima de gordura

Para emagrecer de forma eficiente, a primeira preocupação deve ser com a perda de gordura. Esse objetivo só é cumprido quando o metabolismo está acelerado, papel que o termogênico cumpre com maestria. O suplemento ajuda a aumentar o gasto calórico do corpo e o funcionamento do seu metabolismo, potencializando os resultados de uma alimentação balanceada e exercícios físicos

Melhora o seu desempenho físico

Estar em dia com o seu desempenho físico é uma das melhores formas de fazer o seu treino render. A principal responsável por essa ação no suplemento termogênico é a cafeína, que age direto no sistema nervoso central e ajuda você a treinar com mais intensidade e fôlego.

Além disso, o suplemento termogênico conta com antioxidantes, presente em diversas substâncias, como a cafeína e capsaicina, que otimizam a recuperação dos seus músculos e corpo para os próximos treinos.

Auxilia no processo de emagrecimento

Junto a todos esses benefícios e gerando a produção de calor corporal, o suplemento termogênico ajuda no processo de emagrecimento. Claro, desde que o seu uso esteja associado aos exercícios físicos e alimentação saudável. Alguns nutrientes presentes no suplemento contam, também, com a propriedade diurética, eliminando a retenção de líquidos.

Mas, afinal, o que é termogênico?

Mesmo sabendo que o suplemento tem diversos benefícios à nossa saúde, nem sempre sabemos qual é o conceito ou formulação, não é mesmo? O termogênico é um suplemento focado em acelerar o seu metabolismo, gerar energia e queima de gordura, com função de trazer mais disposição por meio dos seus componentes, que podem ser a cafeína, sinefrina, capsaicina e outros nutrientes. O melhor termogênico é o que usa esses ingredientes como base e outros mais, desde que sejam liberados pela Anvisa.

Como o termogênico age no nosso organismo?

Depois de entender quais são os benefícios do termogênico para a nossa saúde, é normal ficarmos em dúvida sobre como esse suplemento age no nosso organismo. De forma resumida, os termogênicos aumentam a nossa temperatura corporal e também os batimentos cardíacos, o que traz mais energia e disposição para os exercícios físicos.

Dessa forma, o sangue circula melhor e com maior velocidade pelo seu organismo, dilatando as veias e trazendo mais agilidade. Sendo assim, você aumenta o seu gasto calórico com essa ação, e fica mais alerta e enérgico para os exercícios físicos.

Existem alimentos com ação termogênica?

Para potencializar os resultados do suplemento, podemos usar, também, alimentos que tenham ação termogênica. Eles são ideais para manter o seu metabolismo funcionando da forma correta, e além disso, oferecem outros benefícios para a saúde. Alguns desses alimentos ou bebidas são, por exemplo:

Chá verde

O chá verde é um dos chás mais conhecidos, ideal para quem quer acabar com a retenção de líquidos e precisa de uma ajudinha para emagrecer. Além disso, a bebida ajuda a melhorar a sua digestão e tem propriedades antioxidantes, que evitam a ação dos radicais livres. O chá verde é considerado um termogênico, já que combina, em sua composição, a cafeína e a catequina, dois componentes que trazem mais energia ao seu dia a dia.

Pimenta preta

A pimenta preta é considerada uma iguaria culinária, que também ajuda na digestão e tem diversos componentes bioativos que ajudam a acelerar o seu metabolismo, assim como os termogênicos. A substância responsável por esse efeito se chama piperina e é encontrada em diversos tipos de pimentas.

Pimenta vermelha

Assim como a pimenta preta traz diversos benefícios à saúde e ação termogênica, a pimenta vermelha é fonte natural de capsinoides, substância que aumenta a termogênese no seu corpo. É ideal para associar a um suplemento, e em um período de médio prazo, ver uma grande mudança na sua saúde.

Guaraná

O guaraná, fruto típico da Amazônia, também é considerado um grande termogênico, que age diretamente no sistema nervoso central, trazendo mais energia e disposição. A sua ação é bastante semelhante à cafeína, e podemos encontrar o pó de guaraná na composição de diversos suplementos termogênicos do mercado.

Qualquer pessoa pode fazer uso do termogênico?

Sabemos que o termogênico traz diversos benefícios à saúde e potencializa os resultados dos seus exercícios físicos e alimentação balanceada. Contudo, assim como qualquer outro suplemento, há algumas contraindicações e também ressalvas enquanto ao consumo por conta própria. Cada organismo funciona de uma forma diferente, por isso, devem ser avaliados individualmente.

Geralmente, as crianças, gestantes, idosos e pessoas com doenças renais, tireóide, diabetes ou problemas cardíacos devem evitar o uso do suplemento sem indicação médica. Quem sofre de insônia deve cuidar da dosagem e o uso por conta própria, pois a dose de cafeína usada nos termogênicos pode potencializar esse problema.

Dessa forma, não é qualquer pessoa que pode usar o termogênico. É extremamente importante falar com o seu médico de confiança sobre o suplemento, é só usar após a recomendação do profissional.

Com a ajuda do médico, conseguirá analisar quais são os componentes do suplemento e se todos eles são liberados pela Anvisa, pois infelizmente algumas marcas ainda usam substâncias de alto risco nas fórmulas. Assim, você protege sua saúde de efeitos colaterais graves ou outros problemas.

