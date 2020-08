Datafolha: 89% dos brasileiros querem se vacinar contra Covid-19; 9% não querem

A pesquisa Datafolha foi realizada em 11 e 12 de agosto, com 2.065 brasileiros adultos que possuem telefone celular em todas as regiões e estados do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Atualmente, o Ministério da Saúde está tratando do acordo para compra da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, do Reino Unido, e a farmacêutica AstraZeneca.

O Ministério da Saúde da Rússia anunciou neste sábado que começou a produção do primeiro lote da vacina Sputnik V contra a Covid-19, desenvolvida pelo Centro de Pesquisa Gamaleya, embora esteja ainda na fase 2, com testes em andamento.

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), afirmou na sexta-feira (14) que os estados do Nordeste, por meio do Consórcio Nordeste, estão em contato com a Rússia para um possível acordo de uso da vacina. Na quarta (12), o estado do Paraná assinou um acordo de parceria com o governo russo.

Fonte: G1