Covid-19: prefeitos pedem liberação de autoteste ao governo e à Anvisa

Ontem, havia 402.496 casos da doença em acompanhamento no Brasil

O Consórcio Conectar, associado à Frente Nacional de Prefeitos (FNP), pediu ao Ministério da Saúde e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberação da venda em farmácias de testes de covid-19 para uso próprio.

A solicitação foi apresentada diante do crescimento dos casos de covid-19 em todo o país impulsionada pela variante Ômicron. Ontem (12), havia 402.496 casos da doença ativos em acompanhamento. Há uma semana, o número era de 116.118 casos.

O propósito da liberação para comercialização do chamado autoteste é permitir uma estratégia de testagem massiva no Brasil. O exame para diagnóstico da covid-19 é condição importante, segundo a entidade para as medidas de isolamento dos infectados.

No ofício, a FNP caracterizou o autoteste como “uma das grandes estratégias para o enfrentamento da pandemia de covid-19, já empregada com sucesso por alguns países”.

O consórcio também solicitou ao Ministério da Saúde o envio de mais testes para os municípios como forma de massificar a estratégia de diagnóstico da doença.

Agência Brasil

Compartilhe esta notícia