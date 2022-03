Consultas e exames de rotina serão retomados nas Unidades de Saúde em Botucatu na próxima segunda-feira, dia 14

As Unidades Básicas de Saúde em Botucatu voltaram com o atendimento normal, inclusive com a realização de consultas. A informação foi dada na noite de quinta-feira, dia 09, no boletim coronavírus.

Durante os dois primeiros meses do ano, com o pico da variante ômicron em Botucatu, as unidades e postos de saúde passaram a atender basicamente síndromes gripais e testes de covid. O quadro de melhora com queda de 87% nos novos possibilitou a mudança.

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Dr. André Spadaro, os atendimentos serão retomados a partir das próxima segunda-feira, dia 14. Haverá o reagendamento de tudo o que foi cancelado nesse período.

“As consultados e procedimentos desmarcados durante as últimas semanas serão reagendados conforme critérios de prioridade definidos pela Secretária Municipal de Saúde”, disse Spadaro.

Liberação das máscaras ao ar livre

Seguindo a diretriz do estado de SP, o uso de máscara ao livre não será mais obrigatório em Botucatu. A informação foi divulgada no boletim coronavírus de Botucatu na noite desta quarta-feira, 09.

Segundo o Secretário de Saúde, André Spadaro, a flexibilização não serve para locais fechados. De acordo com ele, mesmo ao ar livre, continua recomendável o uso para idosos e imunossuprimidos.

Em ambientes fechados, no transporte público e dentro das escolas, porém, não há flexibilização: o uso permanece obrigatório. O novo decreto foi publicado no início da tarde em edição extra do Diário Oficial desta quarta.

Sem máscara: ruas, praças, parques

Com máscara: ambientes fechados, escolas, transporte público

Compartilhe esta notícia