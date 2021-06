Consultas ambulatoriais do HC de Botucatu desta segunda-feira, 28, são canceladas

O HCFMB fez um comunicado no final da noite neste domingo, 27, dizendo que as consultas ambulatoriais desta segunda-feira, 28, foram canceladas. Segundo nota, foi identificado um problema hidráulico no Prédio dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

A estrutura física de quatro pavimentos do prédio precisará passar por análise dos danos e manutenção a partir de hoje. As consultas serão reagendadas em breve. Os municípios atendidos pelo HCFMB já foram previamente avisados.

“Esta medida visa a segurança de servidores, pacientes e estrutura do Prédio dos Ambulatórios do HCFMB. Após a avaliação da equipe de manutenção, o tempo de suspensão das atividades será reavaliado, e caso se estenda, enviaremos comunicado oficial. Lamentamos o ocorrido e estamos trabalhando para que o problema seja resolvido o mais rápido possível”, diz comunicado.