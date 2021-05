Conforme orientação da Anvisa, gestantes não serão imunizadas em Botucatu no domingo

Conforme orientação da Anvisa, as gestantes não serão imunizadas em Botucatu no domingo, 16, dia da vacinação em massa da população no estudo clínico da Oxford/Astrazeneca, Fiocruz e Unesp. A informação deve ser confirmada ainda hoje pela Prefeitura, após o próprio laboratório suspender a vacina nesses casos.

O governo de São Paulo já havia suspendido vacinação de grávidas com comorbidades, que deveria começar a partir de hoje, conforme previsto pelo calendário da gestão estadual. A medida também já foi tomada no estado do Rio de Janeiro, em Pernambuco e no Mato Grosso do Sul.