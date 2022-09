Concurso de fotografias com tema “saúde mental” está com inscrições abertas em Botucatu

Vão até o dia 16 de setembro as inscrições para o “Concurso de Fotografia Arte e Cuidado”, que carrega a temática da saúde mental e busca, por meio da expressão artística fotográfica, fomentar olhares para o tema.

Além disso, a iniciativa tem como objetivo arrecadar fundos para o projeto “A arte como dispositivo do cuidar: promovendo saúde mental através de instrumentos artísticos para adolescentes institucionalizados”.

O concurso abre espaço para que fotógrafos profissionais ou amadores de todo o país inscrevam-se e concorram com seus registros em foto sobre o tema “saúde mental”. Podem ser utilizadas câmeras de celular, câmeras digitais ou analógicas, e equipamentos diversos; as fotografias devem ser autorais.

O ganhador do primeiro prêmio receberá a quantia simbólica de 150 reais, e os três melhores colocados terão suas fotos expostas em um Centro de Saúde e Escola da cidade de Botucatu.

As inscrições estarão abertas até as 23:59 (Horário de Brasília) do dia 16 de setembro de 2022, possuem uma taxa de 25 reais, e deverão ser feitas através do link https://sites.google.com/unesp.br/cfac-saude-mental/inscri%C3%A7%C3%B5es?authuser=0 .

Sobre o projeto “A arte como dispositivo do cuidar: promovendo saúde mental através de instrumentos artísticos para adolescentes institucionalizados”: O projeto busca colocar em prática a potencialidade das oficinas artísticas terapêuticas, para adolescentes em medidas socioeducativas. Serão exploradas inúmeras linguagens da arte, como pintura, escultura, grafite, música, escrita, entre outras; e, perpassando essas vivências, o cuidado à saúde mental desses adolescentes será colocado em pauta, diante de um intento de criar visibilidade e sensibilização para o tema, além de trabalhar potencialidades de ressocialização, convivência e apropriação do fazer artístico.

O projeto é organizado por estudantes e profissionais de saúde, e conta com colaboradores voluntários e com financiamento próprio.

Para maiores informações sobre o concurso, acesse o link https://sites.google.com/unesp.br/cfac-saude-mental/.

Compartilhe esta notícia