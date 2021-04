Concluída obra de climatização do Hemocentro e Laboratórios do HCFMB

Um investimento que traduz a importância da parceria entre Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp): a ampliação da área do Hemocentro do HCFMB e de seus Laboratórios.

A obra foi concluída no início deste ano, por intermédio do convênio 2908/2003 do Ministério da Saúde, com recursos gerenciados pela FMB|Unesp, responsável pela construção. Mais de R$ 5 milhões foram investidos. O HCFMB é responsável pela gestão da nova estrutura.

“Quando as Instituições se unem buscando o bem comum, notamos os avanços e conquistas. Não é possível falar na Faculdade de Medicina sem citar o HCFMB e a Famesp. Este investimento é uma prova disso”, disse a Diretora da FMB|Unesp, professora Maria Cristina Pereira Lima (Kika).

O recurso permitiu a construção do prédio da Central de Utilidades, onde foram criadas outras áreas, como os Laboratórios de Cultura de Células – Quarentena I e II, Laboratório de Criocongelamento, Laboratório de Crioprocessamento, Auditório com mezanino e capacidade para 126 pessoas, Copa, Rampa Externa, Hall, Elevador com capacidade para oito pessoas, dois novos Sanitários, Recepção, Sala de Liberação e Jardim externo.

Também foi realizada a instalação de um sistema de ar condicionado central, com controle de temperatura mais estável e ajustável, proporcionando a renovação de ar externo.

Algumas salas passam a ter controle de umidade relativa para manutenção dos equipamentos laboratoriais em condições ideais. A praça de doadores de sangue do Hemocentro também foi climatizada, gerando mais conforto aos doadores e funcionários do local.

“Esta iniciativa se une a tantas outras que mostra a capacidade de diálogo e parceria entre HCFMB, FMB|Unesp e Famesp. Nossa pauta possui questões comuns em relação à ensino, pesquisa e principalmente assistência”, ressaltou o Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi.