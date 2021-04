Comitiva de Botucatu tem nova reunião em Brasília por projeto de vacinação em massa da população

Pesquisa clínica envolvendo Astrazeneca, Universidade de Oxford e Unesp Botucatu foi pauta do primeiro encontro

O Prefeito de Botucatu, Mário Pardini, deve se reunir nesta sex-feira, 23, com o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O encontro deverá ser novamente no Ministério da Saúde em Brasília no fim da tarde.

Na última quinta-feira, dia 15, a comitiva de Botucatu teve uma primeira audiência no pasta. Participaram da comitiva botucatuense no primeiro encontro o Reitor da Unesp, Professor Pasqual Barreti, o Professor e Infectologista Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza e o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.

Há a proposta de realização de pesquisa clínica em parceria com Astrazeneca, Universidade de Oxford, Fiocruz, Fundação Gates, Unesp/HCFMB, Prefeitura de Botucatu e Embaixada do Reino Unido. Entre muitos outros pontos, há expectativa da vacinação em massa da população da cidade neste estudo.

A nova audiência deve definir os próximos passos e cronograma de implantação do projeto de pesquisa. Em conversas nos bastidores o Prefeito de Botucatu adota cautela sobre a possibilidade do projeto se concretizar.

O projeto tem como objetivo avaliar a efetividade da vacina Astrazeneca/Oxford, associada ao sequenciamento genético das diferentes cepas variantes em circulação em Botucatu.

Fiocruz diz que vacina de Oxford tem efetividade contra variante P.1

A vacina Oxford/AstraZeneca contra covid-19, produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), estimula resposta imune capaz de fazer frente à variante P.1, que se espalhou rapidamente pelo Brasil depois de ter sido detectada pela primeira vez em Manaus. A avaliação é do vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Marco Krieger, que apresentou hoje (22) estudos que indicam a efetividade da vacina “no mundo real”, quando a eficácia dos testes clínicos é posta à prova.

“Até o momento, as informações são de tranquilidade. Os dados são de que temos, sim, uma variante de preocupação, que tem, sim, uma capacidade maior de transmissibilidade. A gente está vendo um momento da pandemia muito difícil em boa parte do Brasil, mas a boa notícia é que, apesar de todas essas características, a vacina, nesse momento e para essa variante, tem a condição de ser utilizada como uma ferramenta de controle”.

A vacina de Oxford é uma das mais aplicadas no mundo atualmente e tem outras vantagens, como o custo mais baixo e a possibilidade de armazenamento em refrigeradores menos avançados, com temperaturas de 2 a 8 graus Celsius.