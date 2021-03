Começa amanhã em Botucatu vacinação de idosos com 75 e 76 anos nas Unidades de Saúde

Novo público será vacinado em Botucatu a partir desta sexta-feira

Começa nesta sexta-feira, dia 12, em Botucatu a vacinação de idosos com 75 e 76 anos. A imunização será feita nos postos de saúde da Cidade.

Desta forma Botucatu se antecipa na imunização após a chegada de novas doses. Pelo calendário do estado a vacinação começaria na segunda-feira, dia 15.

No sábado, 13, haverá novamente o drive-thru no Largo da Catedral e também na Portaria nova da Fazenda Lageado, a partir das 8 horas da manhã.

Outras faixas etárias

A vacinação continua amanhã e também no sábado (drive) com a segunda dose para idosos com 85 anos ou mais. Também será aplicada a primeira dose para o grupo de 77 a 79 anos.

Lembrando que os interessados desse grupo devem comparecer tanto a Unidade de Saúde mais perto de casa, quanto no drive, portando documento de identificação com foto e CPF.