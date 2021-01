Com novos leitos, taxa de ocupação UTI/Covid no HC de Botucatu cai para 66%

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou nesta quinta-feira, 07, suas principais informações referentes à COVID-19.

A partir de hoje, o HCFMB volta a operar com o total de 30 leitos de UTI COVID. Após tratativas com a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, o HCFMB recebeu autorização do Governo do Estado para a reabertura dos 06 leitos de UTI COVID que haviam sido desabilitados pelo Ministério da Saúde no mês de dezembro.

A reabertura destes leitos complementam os 24 já existentes no HC, totalizando assim 30 leitos de UTI exclusivos para a assistência de casos graves de COVID-19.



Nesta nova configuração, a taxa de ocupação de leitos UTI caiu para 66%. São 20 leitos ocupados de 30 disponíveis.

Altas

Nas últimas 24 horas, duas altas de pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19 foram registradas no HCFMB.

Um homem de 56 anos, morador de Botucatu

Uma mulher de 60 anos, moradora de Itatinga.

Óbitos

Nas últimas 24 horas, um óbito de paciente com diagnóstico confirmado de COVID-19 foi registrado no HCFMB. Trata-se de uma mulher de 64 anos, moradora de Botucatu.

Segue abaixo tabela com os números atualizados