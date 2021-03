Com novo lote, idosos de 85 a 89 anos devem receber a segunda dose da Coronavac em Botucatu nesta segunda-feira, 08

Botucatu fará nesta segunda-feira, 08, a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac em idosos de 85 a 89 anos. A informação foi dada neste domingo, 07, pelo Secretário de Saúde André Spadaro.

Um novo lote da vacina chegará pela manhã em Botucatu para contemplar esse público alvo. Portanto, os idosos que receberam a primeira dose no drive no dia 16 de fevereiro ou dias após, devem procurar uma sala de vacinação em toda rede municipal até o limite de 28 dias da primeira dose.

É importante que o idoso esteja portando um documento com foto, CPF e o cartão que comprove que recebeu a primeira dose. Para os idosos com 90 anos ou mais que ainda não receberam a segunda dose de Coronavac também devem procurar as Unidade de Saúde para completar o ciclo com a segunda dose.