Com estoque muito baixo, Hemocentro do HC de Botucatu precisa de doações de sangue

Tipo O positivo está com o estoque mais crítico

Os estoques do Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) estão em níveis críticos e necessitam de doações de todos os tipos sanguíneos, principalmente do tipo O positivo.

O horário de funcionamento do Hemocentro é de segunda à sexta, das 8h às 16h30 e, aos sábados, das 7h às 12h. O seu sim fará toda a diferença para quem mais precisa: colabore!

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3811-6041 (ramal 240). Compartilhe esta notícia!

