Com casos em queda, Botucatu chega a 80% das crianças de 5 a 11 anos vacinadas contra a Covid

Depois da vacinação em massa com a dose de reforço em adultos, a cidade segue com bom índice na imunização de crianças entre 5 e 11 anos e 80% desse público alvo já foi vacinado.

Na região, apenas cidades com população bem menores alcançaram índices maiores de vacinação desse público. Durante esta semana, as unidades básicas de saúde continuam com a vacinação em crianças dessa faixa etária.

Unidades de Saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30. Já a Sala de Vacinação Noturna, instalada no Centro de Saúde Escola da Vila dos Lavradores, funciona também de segunda a sexta-feira, das 18 às 21h30.

A cidade participa de um estudo de efetividade da vacina Oxford/AstraZeneca e tem mais de 90% da população com esquema vacinal completo segundo dados do Vacinômetro (91,66% da população estimada em 149.718 habitantes). Além disso mais de 70% da população já recebeu a dose de reforço.

Além da aplicação da primeira, segunda e terceira doses em ações de vacinação em massa nos adultos de 18 a 60 anos, a cidade também aplica a quarta dose em idosos com mais de 60 anos, além dos imunossuprimidos como foi orientado pelo Ministério da Saúde inicialmente.

Botucatu é a cidade com a maior taxa de cobertura vacinal da dose de reforço. Segundo dados do Vacinômetro do governo de SP, até agora, 70% dos moradores de Botucatu já receberam a dose de reforço. Se considerado apenas o público maior de 18 anos, que é o que pode tomar esse reforço, o índice em Botucatu é de 83%.

Os números das demais aplicações também revelam uma excelente taxa de cobertura: são 99,4% dos botucatuenses que foram vacinados com a primeira dose e 91,6% dos moradores com o esquema vacinal completo (2ª dose ou vacina de dose única).

Fonte: portal G1

Compartilhe esta notícia