Coleta de exames será feita no Ambulatório de Especialidades do HCFMB a partir do dia 15 de abril

A coleta de exames laboratoriais, feita até então no Hospital do Bairro (antigo Hospital Sorocabana), passará a ser realizada no Ambulatório de Especialidades do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) a partir do próximo dia 15 de abril.

A medida visa aprimorar a assistência e beneficiar o paciente, que fará a coleta de exames em um espaço novo, amplo e devidamente preparado para recebê-lo: o Ambulatório de Especialidades já foi projeto com sala de coleta. Além disso, a logística será otimizada, já que o Laboratório de Análises Clínicas do HCFMB fica no mesmo Campus, e poderá receber os pedidos com mais rapidez e segurança.

É importante lembrar que neste período de pandemia, o HCFMB reduziu do número de consultas, exames e demais procedimentos eletivos, mantendo os atendimentos aos casos de urgência, emergência, obstétricos e oncológicos, como medida preventiva aos servidores e população em geral. Portanto, cada paciente será avisado individualmente sobre a confirmação de suas consultas e/ou exames.

O Laboratório de Análises Clínicas do HCFMB realiza cerca de 200 mil exames/mês e é dividido entre laboratórios de emergência, bioquímica e citologia, que funcionam 24 horas, e os que realizam exames de rotina: endocrinologia, microbiologia, sorologia, soropatologia, hemoglobina glicada, tuberculose e parasitologia.