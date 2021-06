Cobertura vacinal contra a covid-19 em gestantes é baixa em Botucatu

A procura pela imunização contra a covid-19 por gestantes e puérperas em Botucatu é baixa. A informação foi dada na noite desta terça-feira, dia 15, pelo Secretário de Saúde, André Spadaro, durante boletim coronavírus.

Segundo o Secretário, a procura está abaixo dos 50% na campanha de vacinação. Lembrando que a vacina que está sendo aplicada neste grupo há semanas é a Coronavac.

Somente nesta quarta-feira, dia 16, o município recebeu doses limitadas da vacina Pfizer para gestantes e puérperas. As doses estão sendo aplicadas apenas na Unidade de Saúde da Cecap. A Coronavac continua disponível nas unidades de saúde do Município.

Lembrando que gestantes e puérperas não fazem parte do estudo de efetividade em Botucatu após a suspensão da vacina Oxford/AstraZeneca no início do mês de maio para este grupo. Não há restrição para as outras vacinas disponíveis.

Veja abaixo o boletim coronavírus com as informações.