Clínica do Bebê Botucatu comemora 10 anos

Inaugurado em 2012, serviço hoje é referência no acompanhamento e promoção da saúde das mães e seus recém-nascidos

“No momento em que nasce uma criança também nasce uma mãe com dúvidas, medos e receios”. As palavras de Lucivane Aparecida Gonçalves definem bem a importância da Clínica do Bebê de Botucatu, serviço sob gestão da O.S.S Pirangi em parceria com a Prefeitura, e que neste mês de julho completa 10 anos de atuação.



Lucivane é mãe do Miguel (6), Samuel (4) e Maria Cecília (1 mês). E nas três oportunidades não pensou duas vezes em levar seus filhos à Clínica do Bebê, logo quando nasceram. “A consulta é como uma escola, onde mãe, principalmente de primeira viagem, aprende como cuidar do seu bem mais precioso: seu recém-nascido”, afirma.



E essa é justamente a principal missão do serviço: acompanhar e promover a saúde integral de mãe e filho. Ajudando a reduzir a mortalidade infantil e a fortalecer o desenvolvimento pleno das mães e seus filhos.



Praticamente todos os recém-nascidos da Cidade, seja da rede pública ou privada, são encaminhados à clínica. Por dia, são em média 15 atendimentos, podendo chegar a cerca de 1,6 mil em um ano. Também atua integrado à Unesp e outros serviços como Banco de Leite, Apae, Apape, NASF e CAPs.



Na Clínica do Bebê também são realizadas as primeiras vacinas e todos os exames básicos necessários aos primeiros dias de vida do bebê como o teste do pezinho, do olhinho, da orelhinha, do coraçãozinho e da linguinha. Avaliações fundamentais para a detecção precoce de possíveis doenças congênitas. A mãe também recebe orientações de cuidado à criança. Em especial, o incentivo e técnicas de amamentação.



“O leite materno é um alimento completo. Até os 6 meses, o bebê não precisa de nenhum outro alimento. A partir daí, a amamentação deve ser complementada até 2 anos ou mais. Quanto mais tempo o bebê mamar no peito, melhor para ele e para a mãe”, afirma a Dra. Fátima Zambonini, pediatra da clínica.



“Independentemente da idade desse bebê, a mãe tem nosso serviço como referência para dificuldades na amamentação. Afinal, as dificuldades aparecem mesmo após os bebês terem alta da clínica. E nosso feedback é muito positivo. Mães que já passaram mais de uma vez ou que ainda estão na maternidade e nos ligam para tirar dúvida. Todo esse acolhimento faz a diferença às mães, que tem imensa gratidão ao nosso serviço”, afirma a Enfª Michelle Minharro.



Gratidão como a expressada por Renata Di Nardo, mãe da Luísa (3) e do Lucca (1 mês). “A Clínica do Bebê foi essencial à qualidade de vida minha e dos meus filhos. Não iria conseguir amamentar se não fosse a ajuda dos profissionais que ali me deram toda atenção do mundo. Me senti completamente amparada por elas”, elogia.



Serviço

Clínica do Bebê Botucatu / Espaço Saúde

Av. Santana, nº 353 – Centro (entrada pela Gen. Telles)

Atendimento: seg a sex – das 7 às 17 horas

Tel.: (14) 3811-1604

