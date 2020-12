Cerimônia no HC homenageia profissionais do Hospital pela atuação no combate à pandemia

Agradecer é mais do que retribuir algum gesto ou dizer somente “obrigado”: é transbordar sentimentos de gratidão das mais diversas formas. Na última sexta-feira, 18, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) realizou o evento “HC Agradece”, em homenagem e reconhecimento aos profissionais do Complexo HC pela atuação no combate à pandemia da Covid-19. A iniciativa da Superintendência contou com o apoio da Gerência de Relações Institucionais.

O evento foi realizado no Salão Nobre da FMB, respeitando todos os protocolos de distanciamento social e de segurança. O acesso presencial foi restrito a um número limitado de participantes e, via Facebook e Youtube, o HCFMB transmitiu a cerimônia na íntegra.

A mesa das autoridades foi composta pelo Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi; pelo Secretário Municipal de Saúde de Botucatu, Dr. André Spadaro, representando o Prefeito Municipal Mário Pardini; pelo Presidente da Câmara Municipal de Botucatu, Ednei Lázaro da Costa Carreira; pela Diretora da FMB, Prof.ª Assoc. Maria Cristina Pereira Lima e pelo Diretor Presidente da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp), Dr. Antonio Rugolo Júnior.

Antes do início das atividades, foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem aos pacientes atendidos pelo HCFMB que, infelizmente, faleceram em decorrência da Covid-19 desde o início da pandemia.

Dr. Spadaro aproveitou o evento para homenagear também os profissionais de atenção básica à Saúde e de outros segmentos, que contribuem para a redução da transmissão do coronavírus. “Não tem como não se emocionar com os depoimentos e com a lembrança dos pacientes que, infelizmente, faleceram pela doença. Por outro lado, enfatizamos o trabalho de todos, responsável para que Botucatu tenha uma taxa baixa de mortalidade e letalidade em comparação com outras cidades de mesmo porte. Parabenizo a todas as equipes pelo empenho”.

O Superintendente do HCFMB, metaforicamente, destacou que os servidores, neste ano, ocuparam as trincheiras de uma grande guerra, ainda em andamento, estando na linha de frente da batalha. “Quando março chegou, sabíamos pouco do que iríamos enfrentar e, aos poucos, as respostas apareceram. Os pacientes muito nos ensinaram sobre a doença, e o atendimento integrado e a união de todos fizeram toda a diferença. A pandemia ainda não acabou e não podemos baixar a guarda, pois logo haverá a vitória”.

Para mostrar como o novo coronavírus impactou o dia a dia do Hospital, houve a apresentação, em primeira mão, do documentário produzido pela Gerência de Comunicação, Imprensa e Marketing do HCFMB, com depoimentos de servidores do Complexo HC e de pacientes contando as mudanças, superações, vitórias e desafios enfrentados durante a pandemia.

Relatos emocionados marcaram cerimônia

Na sequência, algumas personalidades receberam uma homenagem por construírem a linha de atuação contra a Covid-19 no HCFMB: além do Dr. André Spadaro, a condecoração foi entregue presencialmente à Diretora de Assistência do HCFMB, Dr.ª Erika Ortolan; ao Diretor do Departamento de Apoio à Assistência, Dr. Cláudio Lucas Miranda; ao chefe do Departamento de Clínica Médica da FMB, Dr. Marcos Minicucci e à responsável pelo Laboratório de Biologia Molecular, Dr.ª Rejane Maria Tommasini Grotto.

O médico infectologista do HCFMB e membro do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, Dr. Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza e o também infectologista e chefe do Departamento de Infectologia, Dermatologia, Diagnóstico por Imagem e Radioterapia, Dr. Alexandre Naime Barbosa não puderam estar presentes na cerimônia, mas também foram mencionados de forma especial.

Representando as centenas de pacientes que se recuperaram do novo coronavírus no HCFMB, Rodrigo Calaça (por vídeo) e José Antonio Fioruci (presencialmente) fizeram relatos emocionados sobre como foi enfrentar e vencer a Covid-19. Pai da Gerente de Comunicação, Imprensa e Marketing do HCFMB, Bruna Carla Fioruci, sr. José presenteou a todos com uma apresentação musical, celebrando a nova vida ao som do saxofone.

Após a exibição de um vídeo apresentando o “exército do bem” do Complexo HC, certificados de reconhecimento foram entregues a profissionais de diversas áreas do Hospital selecionados para participarem presencialmente da cerimônia, representando suas respectivas categorias profissionais. Ao longo dos próximos dias, todos os servidores receberão o mesmo certificado.

A técnica de enfermagem Jasilene Rosa de Lima Almeida, da Enfermaria de Covid e uma das homenageadas presentes, viveu uma situação desafiadora durante o ano de 2020, com o falecimento do esposo em decorrência do novo coronavírus, e se emocionou com este reconhecimento. “Se estou em pé, devo muito à minha equipe, que é uma grande família para mim e que me ajudou muito neste momento tão difícil. Tenho muito orgulho de representar estes verdadeiros heróis”.

Ao final do evento, foi descerrada uma placa que será fixada em local de destaque no HC para eternizar o reconhecimento da instituição aos seus funcionários em um ano histórico e desafiador.