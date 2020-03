Centro-Oeste Paulista tem 177 casos suspeitos de coronavírus; confira as cidades

As prefeituras do Centro-Oeste Paulista anunciaram alguns casos suspeitos de coronavírus. Até as 8h deste sábado (21), há 177 casos aguardando resultado de exames. Confira:

Bauru: 36

Botucatu: 35

Marília: 27

Ourinhos: 17

Santa Cruz do Rio Pardo: 8

Assis: 7

Ibitinga: 6

Tupã: 5

Jaú: 4

Lins: 4

Paraguaçu Paulista: 4

Quatá: 4

Borborema: 2

Cafelândia: 2

Garça: 2

Igaraçu do Tietê: 2

Lençóis Paulista: 2

São Pedro do Turvo: 2

Agudos: 1

Bastos: 1

Cândido Mota: 1

Dois Córregos: 1 caso

Echaporã: 1

Ibirarema: 1

Macatuba: 1

Maracaí: 1

Secretarias estaduais de saúde contabilizam 978 infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) em 25 estados e no DF. Último balanço oficial do Ministério da Saúde aponta 904. Já são 11 mortos no Brasil, 9 no estado de SP.

Fonte: Portal G1