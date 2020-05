Centro de Saúde Escola busca recursos para compra de máscaras e álcool em gel

Doações para o serviço podem ser feitas por meio de conta vinculada à Famesp

O Centro de Saúde Escola (CSE), unidade auxiliar da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp), está recebendo doações para aquisição de álcool em gel e máscaras. A iniciativa visa atender os profissionais da saúde que estão na linha de frente do enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19) e, de acordo com a supervisora do serviço, professora Eliana Goldfarb Cyrino, “queremos dar aos pacientes também”.

As doações devem ser direcionadas para uma conta vinculada a Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp).

Banco Santander – 033

Agência: 0039

Conta-Corrente: 13050152-7

CNPJ: 46.230.439/0001-01

Vídeo da Campanha: https://www.youtube.com/watch?v=vwzjk3VLTPY