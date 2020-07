Centro de Pesquisa em Alimentos da USP lança site com conteúdo sobre COVID-19

Novo espaço apresenta textos e vídeos com informações sobre como se proteger contra a enfermidade e manter a saúde

O Centro de Pesquisa em Alimentos (FoRC) da Universidade de São Paulo (USP) lançou um novo site dedicado a divulgar textos e vídeos com informações sobre como se proteger contra a doença COVID-19 e manter a saúde durante o período de distanciamento social. Todo o conteúdo é produzido pelos colaboradores do centro, com base em evidências científicas, e apresentado ao público em linguagem acessível.

“Após o primeiro texto, em que abordamos os cuidados com os alimentos em tempos de coronavírus, os pesquisadores associados começaram a produzir uma série de materiais relacionados à pandemia, sob perspectivas diversas e relacionadas com suas áreas de trabalho. Para dar mais visibilidade ao conteúdo e facilitar o acesso dos leitores, reunimos tudo em um único lugar”, conta à Agência Fapesp Bernadette Dora Gombossy de Melo Franco, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF) da USP e coordenadora do FoRC, um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

A página traz informações sobre micronutrientes que ajudam a fortalecer a imunidade, a importância de fazer atividade física durante a quarentena, como combater a obesidade infantil em tempos de COVID-19, riscos e benefícios da suplementação com ômega 3 para pessoas infectadas e como restaurantes e consumidores devem se adequar no período de reabertura da economia.

Conteúdos

Também estão disponíveis os materiais produzidos em parceria com a Mauricio de Sousa Produções, entre eles, cartilhas sobre cuidados com alimentos e sobre o uso de máscaras, que trazem os personagens da Turma da Mônica.

“Inicialmente, o material estava disponível no portal ‘Alimentos sem Mitos’, que apresenta informações relacionadas aos alimentos e à nutrição de modo geral e também faz parte das iniciativas de divulgação científica do FoRC”, diz o professor da FCF-USP Eduardo Purgatto, que coordena as atividades de difusão do CEPID, à Agência Fapesp.

Além de textos de divulgação científica, o novo site também abre espaço para artigos científicos relacionados ao tema COVID-19 publicados pelos colaboradores do FoRC, salienta o docente.

“Por ser muito recente, o site ainda não teve muitos acessos. Mas, desde que foram postados no Alimentos sem Mitos, os textos já contabilizaram mais de 10,2 mil visualizações. Nosso principal público, cerca de 70%, são as mulheres com idade entre 25 e 44 anos”, diz.

Segundo o pesquisador, o site continuará a ser alimentado com novos conteúdos à medida que forem produzidos. “Estamos atualmente gravando um vídeo com orientações para donos de restaurantes sobre os cuidados necessários para reduzir o risco de contaminação tanto de funcionários quanto de clientes. Pretendemos divulgar esse material, quando estiver pronto, por meio das associações de bares e restaurantes”, revela.