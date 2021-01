Central coronavírus tem linhas telefônicas triplicadas em Botucatu

A Prefeitura de Botucatu aumentou nesta segunda-feira, dia 11, o atendimento da chamada central coronavírus. Até a última semana eram 6 ramais de atendimento telefônico, que foram triplicados.

Os telefones continuarão atendendo todos os dias, das 7 da manhã as 7 da noite. A Central Coronavírus atende pelo telefone (14) 3811-1519.

“Ao aparecimento do menor sintoma a população pode ligar na Central Coronavírus, que será atendida por médicos e enfermeiros à postos para orientar da melhor maneira. Não recomendamos que, ao sentir os sintomas, o paciente vá inicialmente ao pronto socorro, exceto em casos graves, pois lá pode contaminar outras pessoas, ou quem sabe, ser contaminado”, disse o Dr. André Spadaro, Secretário Municipal de Saúde.

Equipes de atendimento reforçadas

Reforçando o atendimento a pacientes com casos confirmados ou suspeitos de Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou as equipes de atendimento domiciliar. Instituída de forma pioneira no início do enfrentamento a pandemia, o atendimento domiciliar agora será realizado inclusive aos domingos.

Nos dias úteis, a ampliação será de 10 para 12 equipes. Aos sábados, serão 6 equipes, 3 a mais do que as que atuavam até agora. Aos domingos, 3 equipes passarão a fazer o trabalho de acompanhamento e orientação de pacientes. O atendimento domiciliar é designado após contato telefônico com as equipes da Central Coronavírus.

“Esse atendimento busca dar atenção especialmente a pessoas com mobilidade reduzida e deficientes físicos. Nossas equipes estarão atentas para tomar as medidas necessárias de acordo com cada caso e principalmente oferecer um atendimento humanizado e atento”, afirma o Prefeito Mário Pardini.