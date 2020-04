Central Coronavírus já atendeu mais de 3 mil chamados em Botucatu

Uma das primeiras ações no combate a Covid-19 em Botucatu foi a Central Coronavírus. A Prefeitura de Botucatu, de forma pioneira, montou uma central com 5 postos de atendimento telefônico, que atende cidadãos com dúvidas sobre a doença.

Além do atendimento telefônico das 7 da manhã às 7 da noite de segunda à sexta-feira, 3 equipes compostas por médicos e enfermeiros estão à postos para realizar atendimentos domiciliares de casos selecionados constatados como suspeitos. Essas equipes atuam de segunda à sexta-feira, em dias úteis, das 8 às 17 horas.

Até a última quinta-feira, 02, foram atendidos 3.375 chamados. Desses, 1502 pessoas receberam orientações sobre a doença. Outros 433 chamados foram de pessoas com síndrome gripal e que também foram esclarecidas.

Os chamados mostram também que 109 pessoas foram orientadas a procurar uma unidade de saúde e que 50 precisaram ser instruídas a procurar um pronto socorro.

A apuração dos profissionais da saúde resultou também em 50 atendimentos médicos a domicílio.

“É um momento em que devemos ter ouvidos atentos para tirar as dúvidas da nossa população e disposição para cuidar de cada paciente, onde quer que seja. Esses profissionais que estão trabalhando merecem a nossa gratidão, pois têm contribuído e muito com este serviço de atenção aos nossos cidadãos”, afirma o Secretário de Saúde, André Spadaro.

O telefone da Central Coronavírus é o (14) 3811-1519.